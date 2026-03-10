Regulador dos mercados dispensa italianos da MFE de lançar OPA sobre a Impresa

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dispensou os italianos da MediaForEurope (MFE) de lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Impresa, na sequência do acordo de parceria anunciado em novembro, anunciou esta terça-feira o regulador.

“A CMVM concluiu que foi apresentada prova suficiente de que os termos desses acordos não conferem à MFE o poder de exercer influência dominante sobre a Impresa, não se verificando, por isso, os pressupostos legais que determinariam a obrigação de lançamento de uma OPA”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Segundo a deliberação do Conselho de Administração da CMVM, “a MFE demonstrou não poder exercer influência dominante sobre a Impresa, não sendo em consequência exigível o lançamento de oferta pública de aquisição (obrigatória), sem prejuízo da imputação de direitos de voto que para si decorrem da aplicação do art. 20.º, para efeitos do art. 16.º, ambos do Código dos Valores Mobiliários (CVM)”.