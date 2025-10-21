DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Relatório revela que mais de metade das PME portuguesas sofreram ciberataques em 2025

Estudo da seguradora Hiscox, que abrangeu diversos setores, revela os riscos percebidos pelas empresas e os impactos financeiros resultantes dos ataques.
Mais de metade das pequenas e médias empresas (PME) em Portugal enfrentou pelo menos um ciberataque nos últimos 12 meses, segundo o Hiscox Cyber Readiness Report 2025. Este relatório anual avalia a preparação das empresas para ameaças digitais em todo o mundo.

O estudo do grupo segurador, que abrangeu diversos setores, revela os riscos percebidos pelas empresas e os impactos financeiros resultantes dos ataques.

As principais preocupações incluem alterações regulatórias em cibersegurança e proteção de dados (42% das empresas) e fraudes ou crimes de colarinho branco (38%). Também foram destacados riscos como interrupções operacionais devido a eventos externos (36%) e dificuldades em proteger dados de clientes (36%).

Os impactos dos ciberataques são significativos: mais de um terço das PME afetadas registou perda de dados não encriptados. Ataques de denegação de serviço distribuído (DDoS) afetaram 41% das empresas, enquanto 40% sofreram perdas financeiras devido a fraudes, como o desvio de pagamentos por e-mails fraudulentos. Outros efeitos incluem o uso indevido de recursos de TI e ataques de ransomware.

Além das consequências imediatas, as PME enfrentam desafios estratégicos. Cerca de 30% das empresas relataram dificuldades em atrair novos clientes e violações de dados de parceiros. O aumento de custos para notificar clientes afetados foi sentido por 29% das empresas, que também notaram uma redução no desempenho do negócio.

Ana Silva, da Hiscox Portugal, realça que “o Hiscox Cyber Readiness Report 2025 oferece uma visão detalhada sobre a vulnerabilidade das empresas face aos riscos digitais e destaca a importância de estarem preparadas para proteger os seus dados, clientes e parceiros”.

