Relatório revela que mais de metade das PME portuguesas sofreram ciberataques em 2025

Mais de metade das pequenas e médias empresas (PME) em Portugal enfrentou pelo menos um ciberataque nos últimos 12 meses, segundo o Hiscox Cyber Readiness Report 2025. Este relatório anual avalia a preparação das empresas para ameaças digitais em todo o mundo.O estudo do grupo segurador, que abrangeu diversos setores, revela os riscos percebidos pelas empresas e os impactos financeiros resultantes dos ataques. As principais preocupações incluem alterações regulatórias em cibersegurança e proteção de dados (42% das empresas) e fraudes ou crimes de colarinho branco (38%). Também foram destacados riscos como interrupções operacionais devido a eventos externos (36%) e dificuldades em proteger dados de clientes (36%).Os impactos dos ciberataques são significativos: mais de um terço das PME afetadas registou perda de dados não encriptados. Ataques de denegação de serviço distribuído (DDoS) afetaram 41% das empresas, enquanto 40% sofreram perdas financeiras devido a fraudes, como o desvio de pagamentos por e-mails fraudulentos. Outros efeitos incluem o uso indevido de recursos de TI e ataques de ransomware.Além das consequências imediatas, as PME enfrentam desafios estratégicos. Cerca de 30% das empresas relataram dificuldades em atrair novos clientes e violações de dados de parceiros. O aumento de custos para notificar clientes afetados foi sentido por 29% das empresas, que também notaram uma redução no desempenho do negócio.Ana Silva, da Hiscox Portugal, realça que "o Hiscox Cyber Readiness Report 2025 oferece uma visão detalhada sobre a vulnerabilidade das empresas face aos riscos digitais e destaca a importância de estarem preparadas para proteger os seus dados, clientes e parceiros".