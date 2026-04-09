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REN emite primeiros certificados de garantia de origem de biometano produzido em Portugal

A REN explica que estes certificados comprovam ao consumidor que parte da energia utilizada foi produzida a partir de uma determinada fonte e tecnologia
REN emite primeiros certificados de garantia de origem de biometano produzido em Portugal
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A REN – Rede Eléctrica Nacional anunciou esta quinta-feira, 9, que realizou em 20 de março “a primeira emissão de garantias de origem de biometano produzido em Portugal”, na central de produção de Aljustrel.

Em comunicado hoje divulgado, a energética refere que estas emissões “certificam a origem do biometano produzido pela Capwatt, na Central de Produção de Biometano de Aljustrel”, tornando-se a REN “na primeira entidade a receber um certificado de produção deste gás renovável em território nacional”.

A REN explica que estes certificados comprovam ao consumidor que parte da energia utilizada foi produzida a partir de uma determinada fonte e tecnologia.

“No caso das energias renováveis, a emissão destas garantias permite certificar a origem da energia, possibilitando aos comercializadores e consumidores finais demonstrar os seus consumos de energia renovável, nomeadamente no contexto das suas estratégias de sustentabilidade e respetivas obrigações”, diz a empresa no documento.

A REN destaca que no caso do biometano, estas garantias de origem têm particular relevância por “assegurarem a rastreabilidade e valorização de gases renováveis”, promovendo, assim, a “descarbonização de setores de difícil eletrificação”.

REN emite primeiros certificados de garantia de origem de biometano produzido em Portugal
Atrasos no mercado do biometano deixam país com menos soberania energética
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