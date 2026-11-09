REN paga cinco milhões à Iberdrola para garantir energia em caso de novo apagão

A REN – Redes Energéticas Nacionais vai investir cinco milhões de euros para garantir a manutenção do fornecimento de energia no caso de um novo apagão. Para tal, vai dispor de serviços de arranque autónomo (black start, na terminologia inglesa), cuja responsabilidade é assumida pela energética espanhola Iberdrola, informa esta segunda-feira o Expresso.

O objetivo passa por dar uma resposta mais eficaz perante uma eventual falha na rede de fornecimento, como aconteceu a 28 de abril de 2025. Para tal a REN adjudicou um contrato à Iberdrola para disponibilizar o serviço no complexo hidroelétrico do Tâmega, onde a Iberdrola explora três barragens, após um investimento de 1,5 mil milhões de euros.

Na origem esteve um concurso lançado em agosto, sendo que o contrato foi adjudicado a 14 de outubro. Independentemente de vir ou não a acontecer um novo apagão, caberá à REN pagar cinco milhões de euros pelo serviço. Trata-se de um valor 39% inferior ao inicialmente estipulado como preço-base do concurso, fixado em 8,25 milhões.