REN prepara emissão de 300 milhões em obrigações verdes a oito anos

A REN — Redes Energéticas Nacionais iniciou contatos com investidores para uma emissão de dívida verde de oito anos, no valor previsto de 300 milhões de euros, segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas da operação.

Ainda não foi definida data para a colocação, que dependerá das condições de mercado. A emissão será realizada pela REN Finance BV.

O J.P. Morgan foi nomeado sole sustainability structuring agent e, em regime de joint bookrunners, participam Bank of China, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, J.P. Morgan, Mediobanca e Millennium bcp, responsáveis por organizar as reuniões com potenciais subscritores.

Os títulos pretendem alinhar‑se com a taxonomia das obrigações verdes europeias (EuGB), lançada em finais de 2023 para apoiar o financiamento da transição climática e da economia eficiente em recursos.

A operação surge na sequência da recente subida do rating de longo prazo da REN pela Standard & Poor’s, de “BBB” para “BBB+”, com outlook estável. A agência manteve ainda a classificação de curto prazo em “A‑2”, refletindo um perfil financeiro considerado sólido no horizonte imediato.