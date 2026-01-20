Renault cresce quase 20% em vendas de ligeiros de passageiros em Portugal em 2025

O grupo Renault registou uma subida de 19,7% nas vendas de veículos de passageiros (18.099) em Portugal durante 2025, informou esta terça-feira, 20, a empresa, destacando um aumento de mercado de 7,3%.A Renault é a segunda marca mais vendida em Portugal, registando um crescimento de 36% nas vendas particulares, sendo o modelo Clio o automóvel mais vendido (8.242).A marca registou ainda uma subida de 150% nas vendas de veículos elétricos.Nas vendas mundiais, o grupo registou um aumento de 3,2% em volume em 2025, para 2,33 milhões de veículos, crescendo nas vendas de automóveis particulares a nível internacional, mas caindo nas vendas de veículos comerciais ligeiros.Para a marca Renault, a principal do fabricante francês, as vendas também aumentaram 3,2% em relação a 2024 (1,63 milhões de unidades), incluindo um aumento de 10% nos automóveis particulares, mas uma queda de 16,5% nos veículos comerciais.A Renault vendeu no ano passado 2.336.807 veículos, um registo conseguido sobretudo graças ao crescimento em diferentes mercados emergentes, enquanto na Europa o grupo francês sofreu uma queda devido ao declínio nas vendas de carrinhas.Na Europa, as matrículas de veículos particulares progrediram 5,9%, mais do dobro do mercado (que subiu 2,3%), mas no segmento das carrinhas sofreu uma queda de 29,6% no primeiro semestre e de 10,6% no segundo.A empresa comercializou 1.607.848 carros nos países do Velho Continente, onde se encontram os seus três principais mercados: França, com 533.692 unidades vendidas e uma quota de 26,8%; Itália, com 186.158 unidades vendidas e 10,9% de quota; e Espanha, com 174.135 (13%)..Grupo Renault anuncia crescimento nas vendas mundiais de 3,2% em volume em 2025\n\n