Rendimentos operacionais dos Banco CTT crescem 20% até setembro

Os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram, nos primeiros nove meses deste ano, 108,1 milhões de euros, um aumento de 20,1% em termos homólogos, adiantou o grupo, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)..Segundo os CTT, este resultado do banco contou com o desempenho positivo da margem financeira, que atingiu 72,1 milhões de euros nos primeiros nove meses, um crescimento homólogo de 34,8%..Os juros recebidos aumentaram, neste período, 35,8 milhões de euros face aos primeiros nove meses do ano passado, "beneficiando da subida de taxas de juro e do crescimento de volume". Por outro lado, os juros pagos subiram 17,2 milhões de euros, devido ao "aumento das taxas de remuneração dos depósitos dos clientes e securitizações de crédito automóvel", indicou..Segundo o grupo, os juros recebidos no crédito automóvel foram de 38,9 milhões de euros, um aumento de 18%, com a carteira líquida de imparidades a situar-se em 839,4 milhões de euros, crescendo 10,4% face a dezembro de 2022..Já a produção de crédito automóvel situou-se em 203,9 milhões de euros, crescendo 5,7%, enquanto a carteira de crédito ao consumo do cartão Universo gerou rendimentos de 16,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 1,2%..Por sua vez, os juros recebidos de crédito à habitação situaram-se em 15,7 milhões de euros, quase quintuplicando face ao período homólogo (mais 392%) "tendo em conta que as taxas Euribor foram significativamente mais altas face ao período homólogo".."A carteira de crédito habitação líquida de imparidades ascendeu a 704,6 milhões de euros", um aumento de 7% face a dezembro..Por sua vez, os depósitos de clientes situaram-se em 2.733,2 milhões de euros em setembro de 2023, mais 19,9% face a dezembro de 2022, com "um aumento de 109,1% dos depósitos remunerados e uma redução de 14,7% dos depósitos à ordem"..O número de contas foi de 637 mil contas (mais 35 mil do que em dezembro de 2022), indicou..Os CTT registaram lucros de 35,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um aumento de 25,5% em termos homólogos, segundo um comunicado publicado pela CMVM.