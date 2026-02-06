Renováveis igualam pela primeira vez o carvão na produção de eletricidade

Para tal, contribuiu em grande medida o aumento expressivo no número de painéis solares instalados à escala global, cujos números bateram o recorde anterior. Ora, até 2030, as renováveis e a energia produzida em centrais nucleares deverão formar 50% do "bolo" de eletricidade produzida em todo o mundo (compara com 42% em 2025).

Já a procura por energia, independentemente da origem (incluindo combustíveis fósseis, por exemplo), deve crescer mais de 3,5% ao ano até ao fim da década.

Os principais fatores são o uso da eletricidade para fins industriais, o crescimento no ramo dos carros elétricos, maior consumo de ar condicionado e a expansão dos centros de dados e da IA. O crescimento da procura é particularmente visível nas economias emergentes e em desenvolvimento... mas as restantes brilham face aos anos anteriores.

Colocando os dados em perspetiva, num horizonte até 2030, o aumento da procura por eletricidade deve multiplicar por 2,5 o aumento da procura por energia de todas as fontes.

Os dados são impulsionados pela expetativa de que as economias desenvolvidas vejam finalmente um crescimento no consumo, depois de 15 anos estagnadas neste capítulo. A IEA estima que, até ao final da década, o contributo destas últimas tenha um peso de 20% na procura total.