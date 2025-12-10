Repsol eleva escala no Mar do Norte enquanto bolsa reage com preço‑alvo revisto

A Repsol anunciou um reforço da sua posição no Reino Unido ao reestruturar a joint venture Neo Next Energy, criada com a HitecVision, que passa a chamar‑se Neo Next+ após a integração das operações de petróleo e gás no Mar do Norte britânico com ativos da TotalEnergies. A operação cria um operador e produtor de maior dimensão, com produção combinada prevista para superar os 250.000 barris equivalentes de petróleo por dia em 2026.Pelos termos do acordo, a TotalEnergies UK ficará com 47,5% do capital, a HitecVision com 28,875% e a Repsol com 23,625%.No mercado, a operação foi acompanhada por uma revisão de análise. A Alantra Equities manteve neutra a recomendação, mas aumentou o preço‑alvo de 17,20 para 18,50 euros, o que implica um potencial de subida de cerca de 13% face à cotação atual de 16,40 euros. As ações da Repsol acumulam uma valorização perto de 38% no ano, sustentadas pela aposta do grupo na transição energética e na melhoria da eficiência operacional.Os analistas sublinham que, apesar do espaço para crescimento refletido no preço‑alvo revisto, permanece a necessidade de prudência dada a volatilidade do setor e a competição global..Lucros da Repsol caem 34,3% para 1,2 mil milhões nos primeiros nove meses do ano\n\n