Repsol entra no setor eólico onshore dos EUA com aquisição da ConnectGen

De acordo com o comunicado, o negócio "reforça a posição da Repsol no setor das energias renováveis, amplia a sua presença internacional e apoia o objetivo estratégico de alcançar 20.000 MW [Megawatt] de capacidade instalada até 2030", constituindo "mais um passo" no sentido de acelerar a transformação multienergética da Repsol e de a tornar "uma empresa zero emissões líquidas até 2050".