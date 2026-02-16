Repsol lança carro híbrido em parceria com a Horse

A Repsol e a Horse Powertrain vão lançar um carro que permite reduzir o consumo em 40%, face aos carros tradicionais. A apresentação deve acontecer nos primeiros meses de 2026.

Na base está o HORSE H12 Concept, um motor híbrido a gasolina. De acordo com as empresas, a eficiência térmica máxima ascende a 44,2% e o consumo é 40% inferior à média dos automóveis a gasolina fabricados na Europa em 2023, já que consome 3,3 litros aos 100 quilómetros.

Significa isto que, ao percorrer uma distância anual de 12.500 quilómetros, as emissões de CO2 deverão ser inferiores, em 1,77 toneladas, às de um carro tradicional. O motor vai funcionar com gasolina 100% renovável da Repsol.

As duas companhias apelam à aplicação de um quadro regulatório europeu "tecnologicamente neutro". Repsol e Horse querem ver reconhecido o papel dos motores que trabalham com combustíveis renováveis, em função da redução das emissões.