Repsol Portugal quer que combustíveis 100% renováveis cheguem ao consumidor final

Um dos grandes desafios na descarbonização está no setor náutico onde a legislação é mais confusa e os proprietários das embarcações não sabem bem os passos que devem dar. A Repsol realizou recentemente um projeto-piloto com a Administração do Porto de Lisboa (APL) e durante uns meses três das suas embarcações foram atestadas com biodiesel. "Monitorizamos as embarcações. A própria marca dos motores validava o produto que contava com misturas mais ricas. O resultado tem sido positivo, e acabado o projeto, continuam a abastecer-se com este biodiesel", explica Rosa Veiga. Quando existem metas para reduzir as emissões, o seu consumo é mais simples de promover, considera.