Repsol reforça presença no Alasca com início de produção de petróleo em Pikka

A Repsol anunciou que deu início à produção de petróleo no campo Pikka, situado no North Slope do Alasca (EUA), em parceria com a australiana Santos, que assume a operação.

O fluxo de petróleo já está a ser canalizado pelo sistema automatizado de transferência de custódia LACT e encaminhado para o oleoduto de venda, segundo a Europa Press.

A produção será incrementada de forma progressiva até alcançar a meta de 80 mil barris brutos por dia durante o terceiro trimestre. Nesse período também são esperados os primeiros recebimentos pelas vendas, com os parceiros a alternarem o envio dos carregamentos.

De realçar que a Repsol detém 49% do projeto e a Santos 51%.

Josu Jon Imaz, presidente executivo da Repsol, afirmou que a entrada em produção de Pikka confirma a estratégia de desenvolver um ativo descoberto pela própria companhia no North Slope.

A operação, para o líder da petrolífera, irá contribuir de modo decisivo para reverter décadas de declínio da produção do Alasca e consolidar Pikka como um importante centro de produção na região.

Pikka é o primeiro projeto da Repsol a entrar em produção no North Slope, sendo que o volume produzido deverá corresponder a cerca de 19% da produção atual do Estado, representando, assim, os primeiros volumes significativos de crude na área em muitos anos.

Na primeira fase foram perfurados 28 poços de desenvolvimento. O plano final contempla 45 poços operados a partir de uma única plataforma de perfuração, uma unidade de tratamento de água do mar, um centro de operações remoto e oleodutos que se ligam à infraestrutura existente.

A Repsol salienta que os resultados desta fase forneceram dados relevantes para as fases seguintes e que estas informações serão determinantes para o crescimento futuro de Pikka.

Desde 2011, a Repsol perfurou 20 poços de exploração e avaliação no North Slope, entre os quais se destacam os descobrimentos de Mitquq, na Unidade Quokka, e de Stirrup, na Unidade Horseshoe, este último descrito como o maior descobrimento convencional em solo dos Estados Unidos nas últimas três décadas.

Em abril foi concluído com sucesso o poço de avaliação Quokka 1, que identificou um reservatório de elevada qualidade.

Nos últimos meses a Repsol reforçou a sua exposição no Alasca, ao obter 45 novas concessões numa ronda estadual em novembro e 42 licenças federais na ronda de março.

A companhia afirma que estes blocos apoiam os planos de desenvolvimento futuros e fortalecem a sua posição no Alasca e nos Estados Unidos.