Repsol retoma 100% da exploração petrolífera na Venezuela e prevê aumento de 50% da produção em 12 meses

A Repsol anunciou esta quinta-feira, 16, ter assinado um acordo com o Governo venezuelano e a estatal PDVSA que permite retomar a 100% a atividade operacional no país, nomeadamente no campo Petroquiriquire, onde passará a assumir novamente o controlo das operações diárias.

Atualmente, a produção bruta da Repsol na Venezuela situa‑se em 45 mil barris por dia. A empresa prevê elevar essa produção em 50% ao longo dos próximos 12 meses e triplicá‑la num horizonte de três anos, segundo o comunicado da petrolífera.

O acordo formaliza também mecanismos de pagamento para as operações.

A Petroquiriquire é detida em 60% pela PDVSA e em 40% pela Repsol.

A petrolífera lembra que está a operar de forma contínua na Venezuela desde 1993 e sublinha que a retoma das operações decorre das licenças recentemente concedidas à empresa, que lhe permitiram regressar de forma regular às atividades no país.

No mês passado, Caracas já tinha celebrado um acordo com a Repsol e a italiana Eni para “garantir o fornecimento de gás”, de acordo com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Em fevereiro, ao apresentar os resultados de 2025, o CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, já tinha mostrado otimismo quanto ao futuro venezuelano e antecipado a reativação das operações diárias no país, mantendo a expectativa de crescimento da produção nos prazos agora confirmados.

A energética, que também se encontra presente em Portugal, registou lucros de 1,9 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 8,1% face ao ano anterior.