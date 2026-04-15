Reservas de petróleo dos EUA caem pela primeira vez em oito semanas... contra as expetativas

As reservas de petróleo dos EUA caíram na semana passada, no contexto da guerra no Médio Oriente. Em causa deverá estar um volume de exportações acima do esperado.

As reservas de petróleo caíram 913 mil barris na semana que terminou a 10 de abril, para 463,8 milhões. Um cenário que contrasta com as expetativas generalizadas entre os analistas do setor, que apontavam para um acréscimo de 900 mil barris.

Recorde-se que os preços estão em máximos desde 2022, em virtude do conflito no Golfo, que está a causar uma redução da oferta disponível no mercado.

Em todo o caso, as reservas estão cerca de 1% da média registada nesta altura do ano nos últimos cinco anos. A informação divulgada pela Energy Information Administration (EIA), na tarde desta quarta-feira, 15 de abril.

Os dados fizeram acelerar a procura por contratos futuros de petróleo nos mercados financeiros. Por esta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado na bolsa de Nova Iorque, está a subir 1,12%, até aos 92,30 dólares por barril. Em simultâneo o Brent (referência europeia para o efeito) adianta-se 1,05% e alcança 95,79 dólares por barril.