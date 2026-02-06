Resultados da Amazon desiludem investidores que punem fortemente o titulo

A Amazon divulgou esta noite resultados melhores do que esperado no último trimestre de 2025, mas que mesmo assim desiludiram os investidores, que em consequência puniram fortemente o título.

O lucro trimestral de 21,2 mil milhões de dólares, assente na 'cloud', contribuiu para o anual de 77,7 mil milhões, um crescimento homólogo de 31,2%, ao passo que o volume de negócios anual subiu 12%, para 716,9 mil milhões.

O presidente e diretor-geral do grupo, Andy Jassy, citado em comunicado, disse: "Nós continuamos a inovar a um ritmo rápido e identificamos e respondemos aos problemas dos nossos clientes".

Contudo, esta satisfação não teve eco junto dos investidores, o que levou a que o título estivesse a perder mais de nove por cento nas transações posteriores ao fecho de Wall Street, depois de já ter perdido 4,22% durante a sessão.

Entre a informação menos positiva divulgada esteve a do lucro por ação, indicador particularmente importante em Wall Street, que saiu abaixo do esperado, com 1,86 dólares, em vez de 1,97.

E a atividade 'cloud', em que a Amazon é a número um mundial, progrediu a um ritmo inferior aos dos rivais Microsoft e Alphabet.

O grupo tenciona defender a sua vantagem no ano em curso através de um reforço significativo do investimento.

"Devido à forte procura das nossas ofertas e considerando as oportunidades importantes que se apresentam na inteligência artificial (IA), nos circuitos integrados, na robótica (…), antecipamos investimentos de cerca de 200 mil milhões de dólares em 2026", acrescentou Jassy.

Anúncio que se acrescenta ao da Alphabet, que anunciou investimentos em 2026 entre 175 mil milhões e 185 mil milhões de dólares. Estes números são recebidos pelos investidores com ceticismo.

Com efeito, interrogam-se cada vez mais sobre os retornos esperados destes investimentos colossais, dedicados na sua grande maioria ao desenvolvimento da IA.

Na terça-feira, a Amazon anunciou mais 16 mil despedimentos, três meses depois de 14 mil, num total que se aproxima dos 10% do seu efetivo laboral de 350 mil.