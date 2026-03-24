ReVentures investe 225 milhões no projeto de habitação para seniores Club65

O grupo ReVentures investiu 225 milhões de euros no Club65, um projeto de habitação com serviços destinados a maiores de 65 anos que, numa primeira fase, terá 900 apartamentos em Lisboa e no Porto.

O Club65 “apresenta-se como a primeira solução de ‘senior indepedent living’ [residência independente para idosos] no país, com cerca de 900 apartamentos e um investimento de 225 milhões de euros”, anunciou, em comunicado, o promotor imobiliário.

Esta primeira fase do projeto inclui sete empreendimentos no Porto (Lapa, Boavista e Matosinhos) e em Lisboa (Benfica, Campo Grande, Portela e Carcavelos).

A abertura na Lapa será a primeira e está prevista para abril de 2027. Já as restantes inaugurações vão decorrer até ao primeiro semestre de 2029.

Cada edifício tem mais de 1.200 metros quadrados (m2) de áreas comuns e 600 m2 de jardins.

Os apartamentos vão da tipologia 0 (T0) à T2 e o modelo de comercialização inclui serviços essenciais como manutenção, limpeza, segurança e resposta a emergência.

Os espaços comuns incluem além de jardins, áreas dedicadas a atividades culturais e sociais, piscina, ginásio, restaurante e cafetaria.

“Queremos redefinir a forma como se vive esta fase da vida como um tempo de liberdade, conforto e possibilidades, no centro das cidades e com tudo o que é necessário por perto”, afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo do grupo ReVentures, Hugo Gonçalves Pereira.