Revolução no streaming? Netflix acelera uso de IA com aquisição de 519 milhões

A Netflix tem planos para comprar a InterPositive, de forma a melhorar as produções cinematográficas com recurso a ferramentas ligadas à Inteligência Artificial. Ao mesmo tempo, esta aposta permitiria reduzir custos.

De acordo com a informação divulgada pela Bloomberg, que falou com fontes próximas do processo, o negócio poderá ascender a 600 milhões de dólares (519 milhões de euros).

A InterPositive é uma startup lançada pelo ator norte-americano Ben Affleck. Permite editar produções cinematográficas, com recurso a ferramentas que fazem uso da IA para modificar determinados aspetos, na produção de um filme ou série. A Netflix quer seguir pelo mesmo caminho.

A Netflix avança para o negócio duas semanas depois de ver a tentativa de comprar a Warner Bros. Discovery ir por água abaixo. É que a dona da plataforma HBO Max optou por aceitar a oferta realizada pela Paramount.

Este não é um ponto de partida para a Netflix, que já usa IA para melhorar a qualidade do trabalho e reduzir custos associados.