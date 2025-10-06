Revolut atinge 2 milhões de clientes particulares e quer chegar ao MB Way em Portugal

A Revolut alcançou a marca dos dois milhões de clientes particulares em território nacional. Vai alargar o leque de serviços, para chegar ao MB Way.O número foi alcançado na sequência de o banco digital tornar pública, em julho, a intenção de entrar no grupo dos três bancos com maior número de clientes particulares em Portugal. Deste faziam parte CGD, BCP e Santander, o último dos quais contava com 1,91 milhões, ao passo que a Revolut estava nos 1,8 milhões.Num comunicado enviado às redações durante esta segunda-feira, 6 de outubro, a Revolut anuncia que superou o banco sediado em Espanha e tornou-se o terceiro maior do país, em número de clientes particulares. Ao mesmo tempo, está a implementar "poupanças de acesso imediato e a integração do MB Way", tendo na mira alcançar a liderança.Recorde-se que aquele banco digital foi fundado na Lituânia e está autorizada e regulada pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco da Lituânia. Conta com 65 milhões de clientes e 500 milhões de transações mensais, à escala global.IBAN português e acesso ao MB Way. A Revolut iniciou a migração dos utilizadores nacionais para a sucursal portuguesa da Revolut Bank UAB. Isto permitiria ter um IBAN português, sem perder a proteção dos depósitos até 100 mil euros pelo Fundo de Garantia de Depósitos da Lituânia.Nos planos está a integração do MB Way na app da Revolut, de forma a permitir transferências e pagamentos, entre outras decisões.Poupanças de acesso imediatoSimultaneamente, a empresa quer dar acesso "gradual" aos clientes em Portugal a um programa de rentabilização do dinheiro depositado. Chama-lhe "poupanças de acesso imediato" e o rendimento estará dependente do pacote escolhido pelo utilizador. A TANB estabelecida varia entre 1,50% no plano standard e 2,25% no plano ultra..Revolut abre esta quinta-feira sucursal em Portugal e quer passar a terceiro banco em clientes.Revolut instala nova sede da Europa Ocidental em Paris e anuncia investimento de mil milhões em França