Revolut promete investir 159 milhões de euros na Suíça e solicita licença para se tornar banco local

A Revolut apresentou oficialmente à Autoridade Suíça de Supervisão dos Mercados Financeiros (FINMA) um pedido para obter uma licença bancária na Suíça, ao mesmo tempo que anunciou um investimento de 150 milhões de francos suiços (aproximadamente 158,8 milhões de euros) nos próximos cinco anos.

Este processo de licenciamento está atualmente pendente, com o resultado ainda por determinar.

Com mais de 1,3 milhões de clientes no país, a Revolut destaca-se como o principal neobanco na Suíça.

A concessão da licença representará um avanço significativo na expansão dos serviços da empresa para os clientes suíços e no fortalecimento da sua presença local.

A obtenção da licença bancária suíça abrirá portas para o desenvolvimento de "um produto bancário completo, que combina a robustez tecnológica da Revolut com os rigorosos padrões regulatórios da Suíça", salienta a empresa em comunicado.

A nova entidade bancária permitirá uma personalização dos serviços para os clientes suíços, incluindo IBANs suíços, contas-ordenado, eBill, aquisição de comerciantes e acesso ao sistema de garantia de depósitos suíço. A empresa está também a explorar a introdução de outros produtos locais, como o 3.º Pilar e o TWINT, realça no mesmo documento.

David Tirado, Chief Commercial Officer da Revolut, diz que "ao solicitar uma licença bancária suíça, damos um passo importante para nos tornarmos uma parte mais profundamente enraizada num dos mercados financeiros mais relevantes e avançados do mundo".

Acrescenta ainda que a licença reforçará a conformidade e a governança da empresa, permitindo uma maior proximidade com clientes, reguladores e talentos nos principais mercados europeus.

Julian Biegmann, General Manager para a Suíça, destaca, por sua vez, que, com a licença, a Revolut tornar-se-á um verdadeiro banco suíço, oferecendo aos seus mais de 1,3 milhões de clientes produtos bancários adaptados ao mercado local.

"Os clientes poderão receber os seus salários na conta Revolut e gerir todas as suas finanças, desde o dia a dia até aos investimentos, com a experiência em que já confiam", finaliza.

Caso a licença seja aprovada, os clientes atuais da Revolut migrarão para a nova entidade bancária suíça através de um processo simplificado, garante a empresa, assegurando uma transição suave e em conformidade com os requisitos regulatórios.

A fintech diz que experiência que os utilizadores conhecem atualmente permanecerá inalterada, com IBANs locais disponíveis desde o início e a promessa de mais produtos e serviços locais a serem introduzidos posteriormente.