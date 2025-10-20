Revolut recebe 'luz verde' parra iniciar operação no México

A Revolut recebeu 'luz verde' do regulador para iniciar atividade no México.A Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) atribuiu a autorização, que conta com a aprovação do Banco do México. Em causa está a possibilidade de a fintech multinacional iniciar operações como Instituição Bancária Múltipla no México.Num documento enviado à comunicação social, a Revolut faz saber que os depósitos realizados no México ficam assegurados pelo IPAB (Instituto para a Proteção da Poupança Bancária) até cerca de 3,4 milhões de pesos mexicanos (equivalente a 1,58 milhões de euros, ao câmbio atual).Em simultâneo, quer continuar a expandir-se nas Américas, onde já tem operações nos EUA e no Brasil. Ao mesmo tempo, procura obter licença para operar na Colômbia e está em processo de compra de um banco na Argentina.A Revolut vende serviços financeiros e está presente por todo o mundo, com mais de 65 milhões de clientes particulares. Em Portugal, já superou os dois milhões. .Revolut atinge 2 milhões de clientes particulares e quer chegar ao MB Way em Portugal