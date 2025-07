Riopele investe 21 milhões até 2027 para chegar à neutralidade

No total, estima-se que os novos painéis permitirão evitar a emissão de mais de mil toneladas de CO2 por ano. Uma aposta na descarbonização feita em parceria com a EDP, que conta já com mais de 1,6 GWp instalados em projetos solares para empresas e famílias em 17 países, "com Portugal a dar um contributo decisivo para este valor", diz a companhia, destacando que o apoio à transição energética "será o principal eixo de crescimento" da EDP Comercial nos próximos anos, com 2,5 mil milhões de euros de investimento previstos a nível global.