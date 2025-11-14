Robôs humanoides a caminho? Meta acelera aposta com líder da equipa dos 'smart glasses'

A Meta continua a acelerar o desenvolvimento de robôs humanoides. Com este propósito, selecionou a líder do portfólio de óculos inteligentes da empresa para se tornar o primeiro gestor de produto na equipa de robótica. Em causa está um setor em que a dona do Facebook, Instagram e Whatsapp quer liderar, com o desenvolvimento de tecnologia que recorra à Inteligência Artificial. A competição é elevada e, por isso, a Meta selecionou Li-Chen Miller para 'número um' no desenvolvimento destes robôs humanoides.Estes poderão, no futuro, realizar tarefas domésticas de forma autónoma, por exemplo.Recorde-se que a Meta lançou recentemente a versão mais avançada dos óculos inteligentes que desenvolveu em parceria com a Ray-Ban. Custam 799 dólares e têm uma câmara de filmar incorporada, tendo sido um sucesso de vendas ao redor do mundo..Facebook lança óculos de realidade virtual a 199 dólares.Robô humanoide concebido para realizar tarefas domésticas vai começar a ser comercializado nos EUA