Roland Berger alcança receitas recorde de mil milhões em 2025

A consultora de estratégia global Roland Berger anunciou receitas de mil milhões em 2025, o melhor resultado da sua história, com um crescimento de 3,9% face a 2024.

Por regiões, a empresa cresceu cerca de 0,4% na EMEA, 19% na Ásia e 11% nas Américas, impulsionada por projetos ligados à integração de soluções de IA, digitalização de processos e otimização de cadeias de abastecimento.

Pedro Galhardas, managing partner em Portugal da Roland Berger, já pensa nos resultados de 2026, ano no qual a Roland Berger celebra o seu 40.º aniversário no mercado ibérico, "conscientes dos desafios que enfrentamos, mas com foco na rentabilidade e no desenvolvimento sustentável".

Para 2026, a consultora prevê um ambiente de mercado desafiador e diz que vai manter os investimentos em capacidades de IA e dados para apoiar a implementação e escalada tecnológica pelos clientes.

A Roland Berger participou no financiamento da startup CNTR, fundada por Jonas Andrulis, que desenvolve uma forma de IA colaborativa para aplicações industriais.

Em 2025, a firma expandiu a sua presença global com um novo escritório em Sydney e um quinto escritório nos EUA, em Houston, além de aquisições e criação de novas entidades, como a “Ralf Schmitz CRO Management” para reestruturações e a integração da equipa de consultoria em baterias da ALEXEC Consulting, reforçando a sua posição em setores estratégicos.