Roland Berger prevê retoma do private equity em Portugal em 2026

O mercado de private equity em Portugal deverá regressar ao crescimento em 2026, acompanhando uma recuperação prevista ao nível europeu, segundo o estudo European Private Equity Outlook 2026, da consultora Roland Berger, publicado esta quarta-feira, 4.

O relatório aponta uma melhoria nas condições de financiamento e o desbloqueio de operações de fusões e aquisições (M&A) adiadas nos últimos dois anos. Mais de 75% dos profissionais de private equity na Europa esperam um aumento do número de transações envolvendo fundos em 2026 face a 2025, enquanto na Península Ibérica 46% dos inquiridos antecipam subida da atividade, 44% acreditam na estabilidade e 10% preveem contração.

Apesar dessa perspetiva otimista, Portugal e Espanha sofreram uma queda conjunta de 5% no volume de transações entre 2024 e 2025, num período em que o mercado europeu registou um crescimento médio de 13%. Ainda assim, a Península Ibérica tem vindo a ser encarada como um “porto seguro” para investimentos em private equity, atraindo maior compromisso de fundos internacionais e reforçando o seu estatuto estratégico para 2026, salienta o estudo.

O trabalho da Roland Berger, junto de cerca de 3.500 especialistas em private equity e assessoria de M&A em toda a Europa, realça que o segmento small e mid-cap deverá liderar a atividade no próximo ano, beneficiando de maior disponibilidade de dívida e de avaliações mais equilibradas face aos grandes negócios. Setores como tecnologia, software, soluções digitais, serviços empresariais, indústria, logística, infraestruturas e saúde são apontados como prioritários para investimento. Estratégias de buy‑and‑build, digitalização e integração de inteligência artificial nas empresas do portefólio serão determinantes para a criação de valor operacional.

Prevê‑se também uma intensificação das operações sponsor‑to‑sponsor e uma retoma dos IPOs, num enquadramento financeiro mais estável. Embora cerca de metade dos profissionais considere que os múltiplos de avaliação continuam elevados, 40% entendem que os ativos estão “fairly valued”, refletindo uma perceção crescente de equilíbrio no mercado.