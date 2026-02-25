Ronaldo compra 10% da Pro2col da Herbalife por 6,9 milhões de euros

Cristiano Ronaldo adquiriu 10% da HBL Pro2col Software — subsidiária integral da Herbalife detentora da plataforma Pro2col — através de um investimento de 7,5 milhões de dólares (cerca de 6,9 milhões de euros) e do compromisso de prestar serviços e conceder direitos de patrocínio.

A operação combina capital direto com exposição de marketing e know‑how do jogador português.

O Pro2col é uma plataforma digital que usa dados individuais para criar planos de bem‑estar personalizados e monitorizar hábitos através do Pro2Score. A Herbalife iniciou um lançamento beta nos EUA, Canadá e Porto Rico, com expansão planeada para mercados selecionados na região EMEA em 2026.

Stephan Gratziani, CEO da Herbalife, afirma que o investimento do craque português "reflete uma crença partilhada no poder da nutrição, dos dados, da IA e da personalização, para promover melhores resultados de saúde, e reforça a sua confiança no impacto futuro do Pro2col".

Já Cristiano Ronaldo diz que "investir no Pro2col pareceu uma evolução natural — para além de representar a Herbalife, trata‑se de ajudar a moldar e a fazer crescer uma plataforma que pode realmente transformar a forma como as pessoas se relacionam com a sua saúde e bem‑estar”.