Roteiro mensal da APM junta empresas, escolas e startups para criar “plataformas colaborativas" entre setores

A APM — Associação Portuguesa de Management, presidida pelo economista e gestor Jaime Quesado, vai promover um Roteiro de Competitividade que percorrerá as principais fileiras da economia portuguesa, com uma cadência mensal e duas iniciativas por mês: uma em cada mês numa empresa de referência de um cluster e outra numa escola de gestão.

O objetivo é articular conhecimento académico, prática empresarial e startups para acelerar a criação de valor e fortalecer plataformas colaborativas entre setores tradicionais e áreas inovadoras.

De acordo com a APM, a iniciativa retoma uma recomendação clássica do responsável por um estudo sobre a Competitividade da Economia Portuguesa, há mais de 30 anos, Michael Porter — reforçar as ligações entre fileiras empresariais e universidades para sustentar cadeias de valor — e pretende concretizá‑la através de cruzamento de visões e experiências entre quem gera conhecimento e quem gere negócios.

Jaime Quesado sublinha a relevância de ligar setores tradicionais, como o têxtil, a áreas inovadoras como a aeronáutica e a mobilidade, criando “verdadeiras plataformas colaborativas com maior capacidade de afirmação em termos de marca e de organização”.

No final deste roteiro, será produzido um relatório sobre "A Boa Gestão".