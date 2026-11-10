Ryanair investe 40 milhões e cria 150 empregos em novo hangar de manutenção no Porto

A Ryanair investiu 40 milhões de euros num novo hangar de manutenção no aeroporto do Porto, inaugurado esta terça-feira, triplicando a capacidade local de manutenção da companhia e criando 150 novos empregos qualificados nas áreas da engenharia e mecânica.

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração das novas instalações, o presidente executivo (CEO) da companhia aérea irlandesa, detida pelo Grupo Ryanair, liderado por Michael O'Leary, destacou a importância deste investimento “numa altura em que a aviação está em turbulência devido aos elevados preços do combustível”.

“Os aviões chegam aqui durante a noite, são submetidos a inspeções e regressam ao serviço, prontos para transportar passageiros do Porto para as 70 rotas que temos aqui, o que torna o serviço muito mais fiável”, afirmou Eddie Wilson.

Questionado sobre a importância da operação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro para a Ryanair, Eddie Wilson sustentou que “as companhias aéreas se esqueceram do Porto” até a companhia decidir apostar no aeroporto, onde tem 14 aviões baseados e pretende reforçar a operação quando a infraestrutura vir a sua capacidade aumentada.

Segundo o CEO, os planos de reforço da ‘low cost’ irlandesa estendem-se aos restantes aeroportos do país, desde que entretanto o sistema aeroportuário se torne “mais competitivo”.

“Vamos receber mais aeronaves da Boeing nos próximos sete anos e gostaríamos de alocar o maior número possível delas a Portugal, mas para isso é necessário um sistema aeroportuário muito mais competitivo”, enfatizou.

Eddie Wilson lamentou que, em Lisboa, “parece que terá de se esperar mais 10 anos por um novo aeroporto”, mas notou que “talvez se consiga libertar alguma capacidade nos próximos meses” no atual aeroporto “se se alterarem alguns procedimentos de controlo do tráfego aéreo”, permitindo “abrir espaço para mais dois milhões de passageiros”.

Já relativamente aos Açores, onde a Ryanair encerrou oficialmente a operação em março passado, alegou que “o problema foi que romperam o contrato” e a companhia “não faz negócios com que quebra contratos”.

“Se for possível encontrar pessoas de confiança nos Açores — pessoas que não rompam contratos — ficaria muito satisfeito em conversar com elas”, acrescentou, quanto questionado sobre um eventual regresso.

Quanto aos diversos alertas de ameaça de bomba em aviões que têm afetado companhias em toda a Europa nos últimos dias, o CEO considerou que “é uma situação com que a aviação tem de lidar, tal como lida com qualquer outro imprevisto que surja”, sempre “seguindo as orientações das autoridades competentes”.

Presente na inauguração do novo hangar, o secretário de Estado das Infraestruturas e Habitação, Hugo Espírito Santo, considerou que este investimento traz “uma nova dimensão ao ecossistema da aviação do Porto”, que está “a construir capacidade de manutenção”, a atrair empregos qualificados e “a criar valor acrescentado para o norte de Portugal”.

“Durante muitos anos, quando falávamos de aviação focávamo-nos no número de passageiros e de aviões, mas Portugal precisa é de liderar em toda a cadeia de valor da aviação. Queremos companhias aéreas fortes, queremos aeroportos muito competitivos, mas também queremos capacidade de manutenção, queremos empresas que produzam componentes, queremos fazer a transição para o SAF [combustível sustentável para aviação] e queremos ser nós a produzir SAF”, sustentou, acrescentando: “E queremos construir um ecossistema de educação e formação em aviação, queremos ser nós a formar os futuros pilotos e os futuros mecânicos do setor”.

Considerando que “o Norte está muito bem posicionado para liderar esta ambição”, o governante reiterou o objetivo de fazer do Aeroporto Francisco Sá Carneiro “a principal porta de entrada do noroeste da Península Ibérica”, elevando para tal a sua capacidade para 30 milhões de passageiros.

Sobre as ameaças de bomba a bordo de aviões, garantiu que é uma situação que o Governo "está a acompanhar, junto com as autoridades nacionais e europeias", salientando que se trataram apenas de "ameaças sem nenhuma base real" e que os procedimentos de segurança têm sido implementados "até agora absolutamente sem falha".

"Nos últimos dias não tem acontecido, portanto, provavelmente foi um epifenómeno que irá passar", rematou.