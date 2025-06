Ryanair reduz tráfego e aviões em Portugal devido à subida das taxas da ANA

A Ryanair decidiu reduzir o tráfego nos aeroportos de Faro e do Porto no verão de 2024 e diminuir o número de aeronaves em Portugal, retirando um dos seus dois aviões da base da Madeira. A decisão foi motivada pelo aumento das taxas aeroportuárias da ANA - Aeroportos de Portugal. A companhia acusa mesmo a empresa controlada pela Vinci de ter um "monopólio" no país.