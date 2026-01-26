Ryanair registou um lucro de 30 milhões no 3.º trimestre fiscal, menos do que em 2024

A companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair anunciou hoje um lucro líquido provisório de 30 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal, em comparação com os 149 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

De acordo com o relatório da companhia divulgado esta segunda-feira, 26, a Ryanair reduziu temporariamente a projeção de lucros devido a uma provisão de 85 milhões de euros para cobrir uma multa imposta em Itália.

Excluindo a provisão referida, a Ryanair registou no terceiro trimestre fiscal, corresponde aos meses entre outubro e dezembro, um resultado líquido de 115 milhões de euros no terceiro trimestre do ano fiscal - menos 22% do que no ano anterior.

O presidente do Conselho de Administração da companhia aérea, Michael O'Leary, referiu em comunicado que a Autoridade Italiana da Concorrência aplicou uma multa de 256 milhões de euros em dezembro do ano passado.

A multa foi aplicada porque o organismo italiano considerou que a Ryanair abusou da posição dominante no mercado para impedir as agências de viagens de aceder aos serviços da companhia de baixo custo.

O'Leary descreveu a penalização como "infundada" e manifestou confiança de que vai ser revertida pelo tribunal de recurso.

A companhia aérea irlandesa indicou ainda um aumento de 6% no tráfego de passageiros entre outubro e dezembro de 2025, atingindo 47,5 milhões de passageiros, enquanto o preço médio do bilhete subiu 4%, para 44 euros.

Segundo o documento, a receita aumentou 9%, para 3,21 mil milhões de euros, dos quais 1,11 mil milhões correspondem a receitas suplementares, incluindo os consumos a bordo e extras como taxas sobre bagagens.

O'Leary afirmou ainda que espera receber os últimos quatro aviões Boeing 737-8200 de uma encomenda de 210 unidades até ao final de fevereiro, o que vai contribuir para aumentar o tráfego de passageiros para 208 milhões no ano fiscal: um aumento de 4%.

O empresário especificou que o quarto trimestre (janeiro a março) não vai "beneficiar" do período da Páscoa, mas previu que as reservas de bilhetes cresçam cerca de 7% até ao final do ano fiscal, em comparação com a estimativa anterior de 2%.

Neste contexto, O'Leary previu que a Ryanair pode vir a alcançar um lucro entre 2,13 mil milhões de euros e 2,23 mil milhões de euros durante o presente ano fiscal.

O resultado final, disse, está exposto a "eventos externos adversos" durante o quarto trimestre, como o agravamento dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, "choques" macroeconómicos e o "impacto das greves dos controladores de tráfego aéreo".