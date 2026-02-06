Lucros do Sabadell descem 2,8% para 1,8 mil milhões em 2025

O Banco Sabadell registou lucros de 1,8 mil milhões de euros em 2025, uma descida de 2,8% face a 2024, anunciou o grupo financeiro esta sexta‑feira, 6 de fevereiro.

O resultado ocorre num ano marcado pela redução das taxas de juro e pela alienação da sua filial britânica TSB por 2,7 mil milhões de libras (cerca de três mil milhões de euros).

O banco indica que, excluindo efeitos extraordinários estimados em 109 milhões de euros, os lucros teriam crescido 3,4% em 2025.

A margem financeira situou‑se em 4,8 mil milhões de euros, menos 3,7% do que no ano anterior.

As comissões líquidas aumentaram 2%, para 1,4 mil milhões, e as receitas totais do negócio bancário (margem financeira mais comissões) fixaram‑se em 6,2 mil milhões, com uma queda de 2,5%.

O Sabadell anunciou ainda um programa de recompra de ações no valor de 800 milhões de euros e afirmou que os resultados confirmam as metas do seu Plano Estratégico 2025‑2027.

Estes são os primeiros resultados anuais divulgados depois da tentativa de OPA hostil do BBVA, que falhou em outubro de 2025.

O banco comunicou também que Marc Armengol será o novo presidente executivo a partir de maio, substituindo César González‑Bueno.