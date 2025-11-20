Sage regista crescimento de 10% na receita para 2,9 mil milhões no ano fiscal de 2025

A Sage, multinacional britânica, líder no fornecimento de software de gestão empresarial, anunciou resultados do exercício fiscal de 2025 com a receita total subjacente a subir 10%, para 2,85 mil milhões de euros, impulsionada pelo crescimento da oferta cloud. A receita recorrente anualizada (ARR) cresceu 11%, para cerca de 2,92 mil milhões de euros.O EBITDA subjacente aumentou 15%, para 786 milhões de euros, e o lucro operacional subjacente subiu 17%, para 680 milhões de euros, levando a uma margem operacional de 23,9%. O lucro por ação subjacente subiu para cerca de 0,49 euros.A posição de liquidez manteve‑se sólida, com cerca de 1,13 mil milhões de euros em caixa e uma dívida líquida de 1,7x EBITDA subjacente. A conversão de caixa subjacente foi de 110%.A administração propôs um dividendo final de 14,4 p (0,16 euros aproximadamente), elevando o dividendo anual para 21,85 p (0,25 euros), e anunciou um programa de recompra de ações de até 300 milhões de libras (340 milhões de euros). Para 2026, a Sage prevê crescimento orgânico das receitas de pelo menos 9% e melhoria contínua das margens..Sage lança plano de ajuda às PME no valor de um milhão de euros