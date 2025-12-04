Salesforce com receitas a subir 9% para 10,3 mil milhões no terceiro trimestre

A Salesforce divulgou resultados sólidos no terceiro trimestre, com receitas consolidadas de 10,3 mil milhões de dólares (8,84 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), o que representa um crescimento de 9% face ao ano anterior. As receitas de assinaturas e de suporte totalizaram 9,7 mil milhões de dólares (8,32 mil milhões de euros), mais 10% anuais, destacando a continuidade do crescimento recorrente.A obrigação de desempenho remanescente situa‑se em 29,4 mil milhões de dólares (25,22 mil milhões de euros), um aumento de 11% em moeda constante, enquanto a obrigação total remanescente atinge 59,5 mil milhões de dólares (51,05 mil milhões de euros), mais 12% ao ano.A rentabilidade manteve‑se robusta, com margem operacional GAAP de 21,3% e margem não‑GAAP de 35,5%. O fluxo de caixa operacional do trimestre foi de 2,3 mil milhões de dólares (1,97 mil milhões de euros), mais 17% ano a ano, e o fluxo de caixa livre atingiu 2,2 mil milhões de dólares (1,89 mil milhões de euros), +22%.No trimestre, a empresa devolveu 4,2 mil milhões de dólares aos acionistas (3,60 mil milhões de euros), incluindo 3,8 mil milhões em recompra de ações (3,26 mil milhões de euros) e 395 milhões em dividendos (340 milhões de euros).Com base nos resultados, a Salesforce elevou a projeção de receitas para o ano fiscal de 2026 para um intervalo entre 41,45 e 41,55 mil milhões de dólares (35,58–35,67 mil milhões de euros), o que representa um crescimento de 9% a 10% ao ano, incorporando aproximadamente 80 pontos base de contribuição da Informatica. A projeção da margem operacional GAAP foi ajustada para 20,3%, mantendo a margem não‑GAAP em 34,1%. A empresa também aumentou a previsão de crescimento do fluxo de caixa operacional para aproximadamente 13%–14% em 2026..Salesforce define meta de receitas superior a 60 mil milhões de dólares até 2030