Salesforce define meta de receitas superior a 60 mil milhões de dólares até 2030

A multinacional Salesforce, anunciou um novo objetivo de receitas a longo prazo, que ultrapassa os 60 mil milhões de dólares (56 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) até ao ano fiscal de 2030. Este valor exclui a Informatica, empresa adquirida em 2025. O objetivo representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) orgânica superior a 10% entre os anos fiscais de 2026 e 2030.Durante o seu Investor Day, no evento anual Dreamforce, a Salesforce apresentou o seu novo Modelo de Crescimento Rentável de Longo Prazo, denominado “50 até FY30”. Através deste modelo, a empresa pretende que a soma da taxa de crescimento em moeda constante das receitas de subscrição e suporte, juntamente com a margem operacional non-GAAP, atinja um total de 50 até ao final do FY30.A Salesforce está a registar um forte dinamismo na sua oferta de Dados e IA, que alcançou 1,2 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) no segundo trimestre, representando um crescimento de 120% em relação ao ano anterior. A empresa revelou que, em conjunto com o Agentforce, o seu volume total anual recorrente (ARR) em IA de agente no segundo trimestre foi de aproximadamente 440 milhões de dólares (400 milhões de euros). Com mais de 12.000 clientes de diversos setores a adotarem o Agentforce, a Salesforce identifica um potencial de aumento do ARR entre 3x e 4x para os clientes que expandem a utilização da IA de agente em toda a organização.Marc Benioff, Chairman e CEO da Salesforce, citado em comunicado, diz que “estamos a liderar a próxima grande transformação no mundo empresarial — a era da Empresa Agentiva — onde a IA eleva o potencial humano e acelera o crescimento. O Agentforce está no centro desta mudança — é o nosso produto orgânico de crescimento mais rápido de sempre — e está a impulsionar o sucesso de empresas como a Dell, FedEx, Pandora, PepsiCo, Williams-Sonoma, Inc. e muitas outras”.Robin Washington, Chief Financial and Operating Officer da Salesforce, acrescenta que existe "a estratégia, os produtos e o modelo operacional certos para proporcionar crescimento excecional, sucesso dos clientes e retorno para os acionistas. A nossa plataforma foi construída para este momento — o resultado de mais de 10 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros) em investimento orgânico e direcionado em I&D desde o início do FY24”..Salesforce promete "maior inovação" para CRM em décadas com plataforma Genie