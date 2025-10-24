DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Salão de baile da Casa Branca no valor de 300 milhões apoiada por magnatas e gigantes tecnológicas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, conta com o apoio de grandes empresas tecnológicas e magnatas para a construção de um novo salão de baile na Casa Branca, com um investimento estimado em 300 milhões de dólares (cerca de 258 milhões de euros).

Entre os doadores, destacam-se a Amazon, Apple, Meta, Microsoft e Google, de acordo com uma lista divulgada pelo governo.

Os financiadores incluem ainda figuras proeminentes como o investidor Konstantin Sokolov, o financiador republicano Harold Hamm, e a ex-senadora Kelly Loeffler, acompanhada do marido Jeff Sprecher, diretor da Intercontinental Exchange. Recentemente, Benjamín León, magnata cubano e novo embaixador dos EUA em Espanha, também foi confirmado como doador.

Na semana passada, Trump organizou um jantar na Casa Branca, onde afirmou que o patrocínio seria “o preço para ter acesso ao Presidente” e garantiu que a renovação não custaria nada ao erário público.

A demolição da antiga Ala Leste, que começou esta semana, gerou controvérsia, pois ainda não obteve a aprovação necessária das agências governamentais responsáveis. Organizações de defesa do património exigiram a suspensão da demolição, alegando a necessidade de consulta pública para o projeto do salão de baile, que terá 8.361 metros quadrados e capacidade para 999 pessoas.

Embora Trump tenha afirmado que a Ala Leste não seria completamente demolida, a maquinaria pesada já reduziu a estrutura a escombros. O projeto do novo salão deverá estar concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.

A Ala Leste, construída em 1902, foi originalmente concebida para equilibrar a famosa Ala Oeste, que abriga a Sala Oval.

Ala Leste da Casa Branca já foi demolida. Trump avança na construção de um salão de baile
