Salários na Cimpor e Secil sobem entre 90 e 140 euros e horário laboral diminui

Os salários da Cimpor e da Secil vão subir entre os 90 e os 140 euros, e o horário laboral será reduzido para 37,5 horas semanais, segundo nota da Federação da Construção, Cerâmica e Vidro.

Segundo comunicado da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM/CGTP-IN), “o aumento da tabela salarial varia entre os 90 euros e os 140 euros, para além do acréscimo das anuidades, do subsídio de refeição, dos subsídios de turno e do subsídio de transporte”.

A carga horária passará de 39 para 37,5 horas semanais, de acordo com a FEVICCOM.

Está ainda em fase final de negociações o primeiro Acordo de Empresa para cinco empresas do Grupo Cimpor, que visa a harmonização no progresso das condições de trabalho no Grupo.

A revisão anual dos respetivos Acordos de Empresa tem efeito a 01 de janeiro.