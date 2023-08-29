Salvador Caetano notifica Concorrência da aquisição da unidade de importação da Nissan

A Caetano 3, do grupo Salvador Caetano, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do controlo exclusivo da unidade de negócio de importação de automóveis ligeiros, peças e acessórios da marca Nissan.."A Autoridade da Concorrência recebeu, a 18 de agosto de 2023, com produção de efeitos a 25 de agosto de 2023, a notificação prévia [..] de uma operação de concentração de empresas [...] A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Caetano 3, S.A. ("Caetano 3"), do controlo exclusivo da unidade de negócio de importação de automóveis ligeiros, peças e acessórios da marca Nissan ("Unidade de Negócio de Importação de Veículos, Peças e Acessórios da Marca Nissan")", lê-se na informação hoje divulgada pela AdC..A Caetano 3 é uma sociedade recentemente construída, que integra o grupo Salvador Caetano, e que se pretende dedicar à importação de veículos automóveis, peças e acessórios da marca Nissan, bem como à sua venda em território português através de uma rede de concessionários e reparadores autorizados..Por sua vez, a Unidade de Negócio de Importação de Veículos, Peças e Acessórios da Marca Nissan integra um conjunto de ativo corpóreos e incorpóreos, dos quais constam equipamentos, ferramentas, autorizações respeitantes à importação de veículos, peças e acessórios da marca Nissan, stock de veículos e contratos de trabalho..Quaisquer observações sobre estas operações podem ser enviadas para adc@concorrencia.pt.