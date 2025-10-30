Samsung otimista graças à IA após anunciar subida de 32% no lucro operacional

A Samsung Electronics anunciou esta quinta-feira, 30, um aumento de 32,5% no lucro operacional no terceiro trimestre, impulsionado pela procura por 'chips' de memória para computadores, que deverá continuar a crescer devido à inteligência artificial (IA).A gigante tecnológica sul-coreana estabeleceu um novo recorde de receitas trimestrais, que subiram quase 9%, para 86 triliões de won (51,9 mil milhões de euros) no período de julho a setembro, impulsionada pelo aumento das vendas de semicondutores e telemóveis.A Samsung, que vende tanto componentes como equipamento eletrónico, disse esperar que a procura impulsionada pela IA expanda ainda mais as oportunidades de mercado nos próximos meses.A SK Hynix, outro grande fabricante de 'chips' sul-coreano, anunciou na quarta-feira um lucro operacional recorde de 11,4 triliões de won (6,89 mil milhões de euros), que também descreveu como relacionado com a IA.O lucro operacional da Samsung de 12,2 triliões de won (7,37 mil milhões de euros) no último trimestre representou um aumento de 160% em relação ao trimestre anterior.A empresa afirmou que, entre abril e julho, os ganhos com semicondutores foram afetados por ajustes no valor do inventário e custos extraordinários relacionados com as restrições, impostas pelos Estados Unidos, na exportação de tecnologia para a China.A divisão de semicondutores da Samsung registou um lucro operacional de sete triliões de won (4,23 mil milhões de euros) no terceiro trimestre, com a empresa a reportar fortes vendas de 'chips' de memória de alta largura de banda, utilizados para alimentar aplicações de IA."Espera-se que o mercado de semicondutores se mantenha forte, impulsionado pelo ritmo contínuo dos investimentos em IA", afirmou a empresa em comunicado.A tecnológica afirmou que uma versão avançada dos 'chips' de memória de alta largura de banda, a HBM3E, está "atualmente em produção em massa e a ser vendida a todos os clientes relevantes", enquanto as amostras do produto de próxima geração, o HBM4, estão a ser enviadas para os principais clientes.A empresa sediada em Suwon (a sul de Seul) é a principal subsidiária do gigante sul-coreano Samsung Group, de longe o maior dos conglomerados familiares que dominam os negócios na quarta maior economia da Ásia.A gigante tecnológica é uma das maiores produtoras de semicondutores do mundo, que são agora utilizados numa vasta gama de aplicações, desde eletrodomésticos a telemóveis, carros e armas..Samsung renova série de dobráveis com muita IA e linhas ainda mais finas