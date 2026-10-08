Samsung prevê lucro recorde de 71,7 mil milhões de euros no terceiro trimestre

A Samsung Electronics anunciou esta quinta-feira que espera um lucro operacional de cerca de 107,4 biliões de wons (71,7 mil milhões de euros) entre julho e setembro, valor quase nove vezes superior ao período homólogo anterior.

Se as previsões do relatório publicado pela gigante sul-coreana da tecnologia se concretizarem, em comparação com os 12,2 biliões de wons (8,145 mil milhões de euros) registados no mesmo período do ano anterior, a Samsung registará um quarto trimestre consecutivo de lucro operacional recorde, graças ao 'boom' mundial da procura de semicondutores para a inteligência artificial (IA).

A Samsung prevê, além disso, que o volume de negócios cresça até aos 195 biliões de wons (130,18 mil milhões de euros) entre julho e setembro, mais do que duplicando em relação ao terceiro trimestre de 2025, quando registou 86,06 biliões de wons (53,4 mil milhões de euros).

Em relação ao trimestre anterior, o segundo de 2026, a Samsung prevê aumentar o lucro operacional em 20,01%, partindo dos 89,49 biliões de wons (59,74 mil milhões de euros), que já representavam um recorde para a empresa.

Como é habitual nas suas previsões de resultados, a empresa não divulgou estimativas sobre o lucro líquido nem detalhou os dados por divisões de negócio.

Espera-se que o conglomerado sul-coreano publique o relatório financeiro final relativo ao terceiro trimestre no final deste mês.

Apesar da publicação do relatório com previsões recorde, que superaram as projeções dos analistas, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, as ações da gigante tecnológica registavam uma queda de 0,28% por volta da primeira hora de negociação na bolsa de Seul, que, por sua vez, registava uma descida de 0,41%.