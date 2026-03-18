Samsung vai impulsionar infraestrutura de IA da AMD e dispara 7,5% em bolsa

A Inteligência Artificial continua a gerar parcerias, desta vez para impulsionar a infraestrutura de uma das maiores tecnológicas de Silicon Valley.

A gigante tecnológica sul-coreana fechou um acordo com a Advanced Micro Devices (mais conhecida pela sigla AMD) para melhorar as capacidades de memória com recurso à IA. Em resultado, disparou 7,53% em bolsa, esta terça-feira.

As duas empresas estenderam a parceria que liga ambas, para o fornecimento de chips de próxima geração. Estes são desenvolvidos pela Samsung e impulsionam capacidades de memória e computação. Vão ser instalados nos aceleradores de IA Instinct MI455X da AMD, bem como memória DDR5 otimizada para os processadores EPYC, de sexta geração da AMD.

O acordo determina ainda que as duas empresas vão debater oportunidades de negócio, que poderão envolver o fabrico de chips para produtos AMD de próxima geração. Recorde-se que a Samsung já é uma das principais fornecedoras de HBM para a AMD. É que os chips HBM3E são usados nos aceleradores MI350X e MI355X da AMD.

Os investidores reagiram ao acordo com forte ânimo e a cotada aproximou-se dos máximos de 2008 que alcançou no final de fevereiro. É que as ações terminaram a sessão de terça-feira nos 208.500 wons (121,10 euros, ao câmbio atual), o que significa uma valorização de 74% desde o início de 2026.