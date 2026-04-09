Santa Casa de Lisboa termina 2025 com lucros superiores a 43 milhões

A Santa Casa de Lisboa registou em 2025 o melhor resultado operacional em 17 anos, com lucros de 43,6 milhões de euros, e entregou cerca de 870 milhões ao Estado através dos jogos sociais, divulgou a instituição esta quinta-feira, 9.

De acordo com um comunicado enviado às redações, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) apresentou um resultado líquido de 43,6 milhões de euros, um aumento de 44% face a 2024, consolidando a recuperação financeira e permitindo antecipar metas do plano de reestruturação.

Segundo a instituição, o saldo de tesouraria atingiu 108 milhões de euros, mais 55% do que no ano anterior, ultrapassando dois anos antes do previsto o objetivo fixado no plano iniciado em 2024.

A receita corrente ascendeu a 308,4 milhões de euros, com os jogos sociais a representarem a principal fonte de financiamento, correspondendo a 206,9 milhões (67,1% do total), num crescimento de 4,1%.

Também as áreas da ação social e da saúde registaram aumentos de receitas, de 9% e 14%, respetivamente, refletindo o reforço da atividade da instituição.

Do lado da despesa, a Santa Casa registou 266,2 milhões de euros, mais 4,9%, sobretudo devido ao investimento em recursos humanos, incluindo atualização salarial e progressões de carreira.

A ação social e a saúde continuam a concentrar a maior fatia da despesa, representando, respetivamente, 54,7% e 24,8% do total.

No plano operacional, a instituição destacou o reforço da resposta social, com aumentos em várias áreas. O número de crianças em jardins-de-infância cresceu 20%, para 396, enquanto as creches acompanharam 2.840 crianças, mais 2%.

No acolhimento de crianças e jovens em risco, o programa de acolhimento familiar aumentou 6% e os processos de apoio em tribunal cresceram 26%.

Entre a população idosa, mais de 9.200 pessoas foram acompanhadas em respostas como apoio domiciliário, centros de dia ou estruturas residenciais.

Já nos públicos mais vulneráveis, registou-se um aumento de 12% nos utentes em alojamentos de emergência ou temporários, totalizando 616 pessoas.

A Santa Casa forneceu ainda cerca de 3,8 milhões de refeições e atribuiu 23 milhões de euros em apoios financeiros, mais 2% do que no ano anterior.

Na área da saúde, a SCML refere que a atividade hospitalar também cresceu, com mais 13% de utentes admitidos e aumentos em consultas, cirurgias e cuidados continuados, que totalizaram mais de 75 mil dias de internamento.

A instituição destacou também o papel de apoio ao Serviço Nacional de Saúde, com 112 camas dedicadas ao apoio ao internamento na região de Lisboa.

No que respeita aos jogos sociais, 2025 foi o melhor ano dos últimos cinco em vendas brutas, que atingiram 3.143 milhões de euros, dos quais 97,3% regressaram à sociedade.

Deste montante, 702 milhões de euros foram distribuídos diretamente pelos beneficiários dos jogos sociais, mais 28 milhões do que em 2024, e 159 milhões corresponderam a Imposto do Selo.

No total, os Jogos Santa Casa transferiram cerca de 870 milhões de euros para o Estado, o segundo melhor resultado dos últimos cinco anos.

Os prémios pagos aos jogadores ascenderam a 1.944 milhões de euros, enquanto as comissões atribuídas aos mediadores atingiram 250,2 milhões, contribuindo para a sustentabilidade de milhares de pequenos negócios e estimando-se que suportem mais de 20 mil postos de trabalho.

A instituição sublinha ainda que estes resultados consolidam o regresso à estabilidade financeira e reforçam o seu papel como principal agente de intervenção social na cidade de Lisboa, com impacto direto nas populações mais vulneráveis.