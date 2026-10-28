Santander alcança subida de 20% dos lucros para 12,4 mil milhões até setembro após venda de filial polaca

O Banco Santander registou um lucro de 12.405 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 20% do que no período homólogo anterior, segundo informação enviada esta quarta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O resultado inclui uma mais-valia líquida de 1.895 milhões decorrente da venda da filial do Santander na Polónia.

Sem essa e outras rubricas não recorrentes, o banco registou um resultado ordinário recorde de 11.176 milhões, um aumento de 16%, graças à forte atividade dos clientes, aos avanços em termos de eficiência e a maiores receitas obtidas com a execução do plano ONE Transformation, segundo a informação hoje enviada ao regulador espanhol.

O Santander angariou 17 milhões de novos clientes nos últimos doze meses, atingindo os 189 milhões, graças à atividade comercial em todos os setores de negócio e à integração de oito milhões de clientes do TSB, o banco britânico adquirido ao Sabadell, bem como à aquisição do banco norte-americano Webster, cujas aquisições foram concluídas a 30 de abril e a 20 de agosto, respetivamente.