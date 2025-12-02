DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Santander completa colocação de quase 3,6 milhões de ações da filial polaca

Após a operação e depois do encerramento da venda prevista de cerca de 49% do Santander Bank Polska ao Erste Group Bank, banco terá uma participação de 9,7% do capital social da filial polaca.
O Banco Santander anunciou esta terça-feira, 2, que colocou quase 3,6 milhões de ações do Santander Bank Polska, aproximadamente 3,5% do capital da filial polaca, a um preço de 482 zlotys por ação (114 euros).

Após a liquidação desta colocação acelerada de ações ordinárias, e depois do encerramento da venda prevista de aproximadamente 49% do Santander Bank Polska ao Erste Group Bank, anunciada em 05 de maio, o Banco Santander terá uma participação de cerca de 9,7% do capital social da filial polaca.

A informação consta num comunicado que o Banco Santander enviou à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola, na qual especifica que as restantes ações do Santander Bank Polska que continuarão a ser detidas pelo Banco Santander estarão sujeitas a um período de 'lock-up' (bloqueio) de 90 dias, que estará sujeito às exceções habituais.

O 'lock-up' permite também concluir o encerramento da operação com o Erste, acrescenta a informação, citada pela agência de notícias EFE.

O Banco Santander espera que a liquidação da colocação ocorra na quinta-feira, nos termos habituais de liquidação.

A entidade presidida por Ana Botín anunciou que continuará o compromisso com o mercado polaco através do Santander Consumer.

Além disso, indicou que tem prevista uma colaboração estratégica com o Erste para aproveitar os pontos fortes e a presença de cada empresa no Corporate & Investment Banking e permitir que o Erste tenha acesso às plataformas de pagamentos do Santander.

