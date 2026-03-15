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Santander pagou mais de um milhão de euros a 458 executivos no ano passado

Número de executivos milionários do banco espanhol aumentou em 2025 face aos 318 colaboradores que receberam mais de um milhão de euros em 2024.
Santander pagou mais de um milhão de euros a 458 executivos no ano passado
Foto: Bruno Lisita
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O Banco Santander aumentou para 458 o número de altos executivos que receberam mais de um milhão de euros em 2025, uma subida de 10% face a 2024.

Segundo o Relatório de Relevância Prudencial, consultado pela Europa Press, o número compara com os 318 executivos que receberam esta remuneração em 2024.

Cerca de metade dos executivos (224) recebeu remuneração entre um milhão e 1,5 milhões de euros, enquanto outros 96 executivos receberam entre 1,5 e 2 milhões de euros no ano passado. O banco também pagou a 112 pessoas entre dois e cinco milhões de euros.

Nas faixas de remuneração mais altas, estão 23 pessoas que receberam entre cinco e dez milhões de euros, enquanto duas pessoas receberam entre 11 e 13 milhões de euros. Uma única pessoa recebeu remuneração entre 15 e 16 milhões de euros.

Estes valores correspondem à remuneração atribuída no exercício financeiro de 2025, incluindo a remuneração variável diferida sujeita a objetivos de longo prazo a valor justo, que deverá ser paga nos exercícios financeiros de 2029, 2030 e, quando aplicável, 2031, dependendo do nível de cumprimento dos objetivos.

O Santander explica que o aumento no número de "executivos milionários" se deve a bónus mais altos este ano, resultado dos "excelentes resultados" do banco. Em 2024, o banco alcançou um lucro líquido recorde de 14.101 milhões de euros, um aumento de 12%.

Os 458 funcionários estão distribuídos globalmente, mas com maior concentração nos Estados Unidos (38%) e no Reino Unido (15%), porque a remuneração é "mais competitiva", o mercado de trabalho é "mais flexível" e não há "limites para a remuneração variável".

"Além disso, uma parcela significativa dos funcionários que ganham mais de um milhão (tanto nessas duas regiões quanto nos demais países do Grupo) pertence à área de Corporate and Investment Banking, que registou um lucro atribuível recorde de 2.834 milhões de euros (+7%), impulsionado por um sólido crescimento da receita (+5%) e sustentado por uma forte margem de juros líquida nos Mercados Globais", explica o Santander, no relatório.

Por outro lado, o banco presidido por Ana Botín também esclarece que o "efeito da rotatividade" de pessoal deve ser levado em conta, uma vez que a remuneração inclui indemnizações por rescisão de contrato e pagamentos por cláusulas de não concorrência, além de bónus para novas contratações.

No final de 2024, o banco contava com 1.336 pessoas no "grupo identificado", 93 a mais do que em 2025, que inclui os 458 executivos mencionados anteriormente.

Este grupo abrange não apenas o conselho ou a alta administração, mas também os funcionários que, sem pertencerem à alta administração, assumem riscos, desempenham funções de controlo ou recebem remuneração equivalente à dos executivos seniores.

Estes 1.336 funcionários receberam uma remuneração total de 1.270 milhões de euros, o que coloca a remuneração média ligeiramente abaixo de um milhão por funcionário.

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