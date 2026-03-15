Santander pagou mais de um milhão de euros a 458 executivos no ano passado

O Banco Santander aumentou para 458 o número de altos executivos que receberam mais de um milhão de euros em 2025, uma subida de 10% face a 2024.

Segundo o Relatório de Relevância Prudencial, consultado pela Europa Press, o número compara com os 318 executivos que receberam esta remuneração em 2024.

Cerca de metade dos executivos (224) recebeu remuneração entre um milhão e 1,5 milhões de euros, enquanto outros 96 executivos receberam entre 1,5 e 2 milhões de euros no ano passado. O banco também pagou a 112 pessoas entre dois e cinco milhões de euros.

Nas faixas de remuneração mais altas, estão 23 pessoas que receberam entre cinco e dez milhões de euros, enquanto duas pessoas receberam entre 11 e 13 milhões de euros. Uma única pessoa recebeu remuneração entre 15 e 16 milhões de euros.

Estes valores correspondem à remuneração atribuída no exercício financeiro de 2025, incluindo a remuneração variável diferida sujeita a objetivos de longo prazo a valor justo, que deverá ser paga nos exercícios financeiros de 2029, 2030 e, quando aplicável, 2031, dependendo do nível de cumprimento dos objetivos.

O Santander explica que o aumento no número de "executivos milionários" se deve a bónus mais altos este ano, resultado dos "excelentes resultados" do banco. Em 2024, o banco alcançou um lucro líquido recorde de 14.101 milhões de euros, um aumento de 12%.

Os 458 funcionários estão distribuídos globalmente, mas com maior concentração nos Estados Unidos (38%) e no Reino Unido (15%), porque a remuneração é "mais competitiva", o mercado de trabalho é "mais flexível" e não há "limites para a remuneração variável".

"Além disso, uma parcela significativa dos funcionários que ganham mais de um milhão (tanto nessas duas regiões quanto nos demais países do Grupo) pertence à área de Corporate and Investment Banking, que registou um lucro atribuível recorde de 2.834 milhões de euros (+7%), impulsionado por um sólido crescimento da receita (+5%) e sustentado por uma forte margem de juros líquida nos Mercados Globais", explica o Santander, no relatório.

Por outro lado, o banco presidido por Ana Botín também esclarece que o "efeito da rotatividade" de pessoal deve ser levado em conta, uma vez que a remuneração inclui indemnizações por rescisão de contrato e pagamentos por cláusulas de não concorrência, além de bónus para novas contratações.

No final de 2024, o banco contava com 1.336 pessoas no "grupo identificado", 93 a mais do que em 2025, que inclui os 458 executivos mencionados anteriormente.

Este grupo abrange não apenas o conselho ou a alta administração, mas também os funcionários que, sem pertencerem à alta administração, assumem riscos, desempenham funções de controlo ou recebem remuneração equivalente à dos executivos seniores.

Estes 1.336 funcionários receberam uma remuneração total de 1.270 milhões de euros, o que coloca a remuneração média ligeiramente abaixo de um milhão por funcionário.