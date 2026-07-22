Santander resolve “indisponibilidade técnica” dos canais digitais

O Santander já terá resolvido todos os problemas recentes, ligados a uma “indisponibilidade técnica”.

Na passada terça-feira, 21 de julho, a aplicação, banca online e início de sessão do Santander apresentaram problemas para os clientes. O banco deu conta da situação, tendo deixado a garantia de que estaria em fase de resolução.

Ao que se indica na aplicação (app) do banco, a situação já está solucionada. "Serviço normalizado", pode ler-se num alerta recente.

"O acesso aos canais digitais já se encontra normalizado. A situação técnica foi corrigida. Pedimos desculpa pelo incómodo e agradecemos a sua compreensão", desenvolve o Santander, numa mensagem que pode ser lida ao entrar na app.