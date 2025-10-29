DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Santander Totta empresta cerca de 768 milhões em crédito à habitação com garantia pública

O banco assinala ainda que os jovens até aos 35 anos representaram metade do crédito à habitação e, entre estes, metade recorreu à garantia.
Foto: Bruno Lisita
Publicado a

O Santander Totta emprestou cerca de 768 milhões de euros em créditos à habitação ao abrigo da garantia pública, de acordo com a informação divulgada esta quarta-feira, 29, pelo banco sobre os resultados até setembro.

“Já concedemos cerca de 768 milhões de euros ao abrigo das linhas com garantia pública”, assinala o banco, em comunicado.

O Santander Totta recorda que lhe foi atribuído um montante de 259 milhões de euros em garantias.

O banco assinala ainda que os jovens até aos 35 anos representaram metade do crédito à habitação e, entre estes, metade recorreu à garantia.

A parte da carteira de crédito do Santander Totta referente ao crédito à habitação representava 24.698 milhões de euros no final de setembro, mais 7,4% que há um ano.

A garantia pública para o crédito à habitação a jovens até 35 anos (inclusive) aplica-se a contratos assinados até final de 2026 e permite ao Estado garantir, enquanto fiador, até 15% do valor da transação.

O Governo definiu o montante máximo da garantia pública em 1.200 milhões de euros, sendo distribuída uma quota a cada banco, mas abriu a possibilidade de esse valor ser reforçado, como aconteceu em setembro, quando foi reforçada em 350 milhões de euros.

Na prática, e conjugando esta garantia com as regras para a concessão de crédito à habitação, a medida permite que os jovens consigam obter 100% do valor da avaliação da casa, em vez dos 90% de limite que vigoram para a generalidade dos clientes.

Pode beneficiar desta garantia no crédito à habitação quem tenha entre 18 e 35 anos de idade (inclusive) e que esteja a comprar a primeira de habitação própria permanente cujo valor não exceda 450 mil euros.

Os beneficiários não podem ser proprietários de prédio urbano ou fração de prédio urbano e não podem ter rendimentos superiores aos do oitavo escalão do IRS (cerca de 81 mil euros de rendimento coletável anual).

O Santander Totta teve lucros de 728,2 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 6,4% que no mesmo período do ano passado.

O banco não fez conferência de imprensa de apresentação de resultados.

O Santander Totta é detido pelo grupo bancário espanhol Santander, que hoje divulgou lucros de 10.337 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 11% do que no mesmo período de 2024.

