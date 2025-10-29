Santander Totta empresta cerca de 768 milhões em crédito à habitação com garantia pública

O Santander Totta emprestou cerca de 768 milhões de euros em créditos à habitação ao abrigo da garantia pública, de acordo com a informação divulgada esta quarta-feira, 29, pelo banco sobre os resultados até setembro.“Já concedemos cerca de 768 milhões de euros ao abrigo das linhas com garantia pública”, assinala o banco, em comunicado.O Santander Totta recorda que lhe foi atribuído um montante de 259 milhões de euros em garantias.O banco assinala ainda que os jovens até aos 35 anos representaram metade do crédito à habitação e, entre estes, metade recorreu à garantia.A parte da carteira de crédito do Santander Totta referente ao crédito à habitação representava 24.698 milhões de euros no final de setembro, mais 7,4% que há um ano.A garantia pública para o crédito à habitação a jovens até 35 anos (inclusive) aplica-se a contratos assinados até final de 2026 e permite ao Estado garantir, enquanto fiador, até 15% do valor da transação.O Governo definiu o montante máximo da garantia pública em 1.200 milhões de euros, sendo distribuída uma quota a cada banco, mas abriu a possibilidade de esse valor ser reforçado, como aconteceu em setembro, quando foi reforçada em 350 milhões de euros.Na prática, e conjugando esta garantia com as regras para a concessão de crédito à habitação, a medida permite que os jovens consigam obter 100% do valor da avaliação da casa, em vez dos 90% de limite que vigoram para a generalidade dos clientes.Pode beneficiar desta garantia no crédito à habitação quem tenha entre 18 e 35 anos de idade (inclusive) e que esteja a comprar a primeira de habitação própria permanente cujo valor não exceda 450 mil euros.Os beneficiários não podem ser proprietários de prédio urbano ou fração de prédio urbano e não podem ter rendimentos superiores aos do oitavo escalão do IRS (cerca de 81 mil euros de rendimento coletável anual).O Santander Totta teve lucros de 728,2 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 6,4% que no mesmo período do ano passado.O banco não fez conferência de imprensa de apresentação de resultados.O Santander Totta é detido pelo grupo bancário espanhol Santander, que hoje divulgou lucros de 10.337 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 11% do que no mesmo período de 2024. .Lucros do Santander em Portugal recuam 6,4% para 728 milhões até setembro