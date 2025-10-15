Santander une Openbank à divisão de crédito ao consumo

O Banco Santander anunciou, esta quarta-feira, 15 de outubro, a fusão do Openbank, seu banco digital, com as operações de crédito ao consumo do Santander Consumer Finance na Europa, numa estratégia para simplificar a estrutura do grupo e reduzir custos. A marca Openbank, que chegou a Portugal em 2019 como o primeiro mercado fora de Espanha, começará a agrupar toda a operação de financiamento ao consumidor na Europa. A Alemanha será o primeiro país a implementar a integração, seguindo-se outros mercados.De acordo com o comunicado do grupo, a decisão de unir estas duas unidades de negócio é um “passo natural na simplificação do negócio”. O Openbank e o Santander Consumer Finance (SCF) fazem parte do Digital Consumer Bank (DCB), a divisão global de banca digital do Santander.Nitin Prabhu, diretor do negócio global do Banco Digital de Consumo do Santander, afirmou que “esta combinação reforçará a nossa posição em mercados-chave como a Alemanha e por toda a Europa, permitindo-nos oferecer aos clientes uma gama mais alargada de produtos e uma experiência digital e presencial sem falhas”.A operação reúne duas entidades significativas na Europa. O Santander Consumer Finance é líder em financiamento automóvel, com empréstimos superiores a 140 mil milhões de euros em 18 países. O Openbank, que opera em quatro mercados europeus – Espanha, Alemanha, Portugal e Holanda – e já se expandiu para os Estados Unidos e México, é responsável por cerca de 84 mil milhões de euros em depósitos de clientes.Além disso, o Santander revelou que o Openbank foi escolhido como a marca principal desta nova fase por representar “a frescura e inovação da sua tecnologia de ponta”, e a nova marca incluirá a referência “by Santander”..Santander tem quase 2500 pedidos de crédito à habitação ao abrigo da garantia pública no valor de 500 milhões