SATA Air Açores amortiza 60 milhões de euros de dívida

No seguimento do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia em 07 de junho de 2022, e de acordo com as obrigações nele definidas, sem aval do Governo Regional dos Açores, em dezembro de 2022 a empresa necessitou de contratar um financiamento de 60 milhões de euros junto da J.P. Morgan Societas Europaea (J.P.Morgan), através da emissão de 600 obrigações com o valor nominal de 100 mil euros cada, com maturidade a 20 de dezembro de 2026.