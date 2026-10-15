SATA defende que divulgar concorrentes à Azores Airlines levaria a “prejuízos”

O presidente da SATA afirmou esta quinta-feira que a divulgação das cinco empresas concorrentes à privatização da Azores Airlines “conduziria a prejuízos” que o grupo de aviação “não pode correr o risco de enfrentar” nesta fase do processo.

“Reconhecemos o interesse suscitado com a divulgação dos nomes, mas estamos convictos de que a sua divulgação, neste momento, conduziria a prejuízos para o processo que não podemos correr o risco de enfrentar”, defendeu Tiago Santos à agência Lusa.

Na quarta-feira, a administração da SATA anunciou ter convidado cinco concorrentes à privatização da Azores Airlines a apresentarem propostas vinculativas até 09 de dezembro, altura em que prometeu divulgar as entidades candidatas.

Hoje, o presidente do conselho de administração da SATA defendeu que 09 de dezembro será o “momento adequado” para a divulgação dos concorrentes, já que naquela altura os “consórcios” estarão “efetivamente comprometidos com a aquisição da empresa”.

“Após avaliação do ponto de situação do processo, e tendo presente as interações havidas com os concorrentes e por forma a proteger a sua integridade e aumentar as probabilidades de sucesso do processo, o conselho de administração decidiu que divulgará, no dia 09 de dezembro, o nome dos candidatos que apresentarem propostas vinculativas”, reforçou.

Tiago Santos afirmou que a “transparência do processo” de privatização é assegurada pelo “cumprimento estrito” das regras do caderno de encargos, “partilhadas com todos os concorrentes” para garantir “igualdade de acesso” e “condições de concorrência” entre todos os participantes.

“Nessa data [09 de dezembro] teremos definitivamente estabilizados os consórcios concorrentes e, ao mesmo tempo, efetivamente comprometidos com a aquisição da empresa, sendo por isso o momento adequado para a sua divulgação”, reforçou.

A administração da SATA enviou hoje uma mensagem aos funcionários do grupo a abordar a privatização da Azores Airlines e da SATA Handling, onde reiterou a intenção de assegurar “processos competitivos, transparentes e com regrais iguais para todos”.

A SATA Holding revelou a 22 de setembro que recebeu cinco propostas não vinculativas no âmbito do processo de privatização da SATA Internacional/Azores Airlines.

O caderno de encargos de privatização da SATA Internacional/Azores Airlines propõe a venda de pelo menos 75% da companhia e impede a extinção de postos de trabalho e despedimentos coletivos durante 30 meses.

Segundo o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, o caderno de encargos estabelece um modelo de "negociação particular" para a privatização da companhia aérea, que vai ter de ser concluída até final do ano.

O caderno de encargos define uma fase inicial para a qualificação dos interessados, uma segunda fase para apresentação de propostas não vinculativas e uma terceira fase de propostas vinculativas, prevendo, também, a possibilidade de existir uma "fase eventual de negociação final".