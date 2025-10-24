SATA repudia “com veemência” declarações de gestor dos CTT

O presidente do Conselho de Administração da SATA repudiou “com veemência” as afirmações do presidente da Comissão Executiva dos CTT sobre o transporte postal e diz que não tem existido redução de voos.Citado em nota de imprensa, Rui Coutinho refere que “pode facilmente verificar-se na página das estatísticas oficiais do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) que não tem existido redução de voos”.“Muito pelo contrário. A Azores Airlines e a SATA Air Açores têm reforçado consistentemente a oferta de voos nas rotas domésticas com destino ao arquipélago dos Açores”, frisa.O presidente da Comissão Executiva dos CTT, João Bento, responsabilizou na quarta-feira o transporte aéreo entre o continente e os Açores por 25% dos dias do ano estarem “profundamente abaixo da capacidade” contratualizada em termos de expedição de correio.João Bento afirmou que, em “25% dos dias do ano não houve a capacidade contratualizada com as companhias aéreas”, sendo que esta “dificuldade foi muito agravada com decisões da SATA recentes” relacionadas com a "alteração do número de voos" e "tempos de atendimento" para expedir a carga dos CTT.A transportadora açoriana adianta que as situações de cancelamento de voos referidas, “maioritariamente por questões meteorológicas, não podem, razoavelmente, ser apontadas como responsabilidades das transportadoras que operam no arquipélago dos Açores”.A operadora aponta que as alterações “recentemente efetuadas a nível de tarifário permitem que a SATA não internalize custos de terceiros, como tem vindo a acontecer desde o ano 2000", sendo que "é um princípio de gestão necessário à sustentabilidade das transportadoras".“O grupo SATA tem como prioridade servir os açorianos, promovendo a sua mobilidade e prestando serviços essenciais para o seu dia-a-dia. Por isso repudiamos as declarações feitas pelo presidente da Comissão Executiva dos CTT sobre o transporte de correio nos Açores e as acusações feitas, em especial, à SATA em relação a este tema”, declara Rui Coutinho..CTT responsabiliza transporte aéreo por falhas no serviço com os Açores\n